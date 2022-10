Dans la culture japonaise, le Kintsugi est une méthode de réparation des porcelaines ou des céramiques brisées, en soulignant leurs jointures avec de la poudre d'or. D'un point de vue plus philosophique, il est une manière d'honorer ce qui nous a meurtri, de dépasser la blessure originelle pour en faire un autre objet, ici une oeuvre. Ces fines rainures d'or dans l'objet, deviennent alors des chemins tracés pour aller vers d'autres alternatives : celui du pardon et peut-être, au bout du chemin, une renaissance ? Ce huis-clos parle donc d'une famille entravée par un secret douloureux qui tarde à cicatriser. Deux soeurs, Grande-Grande et Petite-Grande se retrouvent chez leurs parents pour faire exister cette parole. En venant parler de situations traumatiques, de tentative de survie et de toutes les déviations que cela leur a fait prendre, elles tentent d'instaurer la paix. Libérer les âmes malades de leurs culpabilités et de leur défaut de paroles. Ce texte a reçu la bourse découverte du CNL en 2021.