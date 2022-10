Cet ouvrage réunit 26 études sur l'Humanisme littéraire et le besoin de réinventer l'homme, lorsque les cadres culturels, les croyances, les idéologies ne suffisent plus à enchanter le monde. Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 12. 0pt ; font-family : "Calibri", sans-serif ; mso-ascii-font-family : Calibri ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Calibri ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-fareast-language : EN-US ; } Cet ouvrage réunit les contributions de 26 spécialistes internationaux (littéraires, philosophes et historiens) autour de l'humanisme littéraire, concept remontant à la Renaissance, qui fonde la civilisation, la politique et la pédagogie sur le livre et les arts du langage. Il présente le double intérêt de jeter un éclairage sur les fondations de l'humanisme et de rapporter, par la lecture d'oeuvres littéraires du XIVe au XXIe ? siècle, l'expérience d'un courant de pensée toujours renaissant et renouvelé, en rupture avec les représentations normées et les relations de pouvoir propres à chaque époque. Les Défis de l'humanisme littéraire déroulent trois parties ("? Fondations humanistes ? ", "? Les procès de l'humanisme ? " et "? Repenser l'humanisme ? ") qui ont l'originalité de montrer les confrontations théoriques qui se font jour entre l'humanisme et l'antihumanisme, les constructions et les déconstructions qui ne cessent d'alterner dans le temps, depuis la Renaissance jusqu'à nos jours. Dans notre modernité, les décolonisations et la place de la migration pèsent particulièrement sur les multiples discussions ou projets qui s'engagent sur l'humanisme afin de parvenir à une société de partage.