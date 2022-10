Oracle des Divines Essences

Recevez grâce à cet oracle les puissants messages vibratoires des plantes et entamez un chemin puissant de guérison et de reconnexion à votre âme. Vous trouverez 34 cartes classées en 4 énergies : "Vierge" , "Mère" , "Enchanteresse" et "Sorcière" . Pour chaque carte, découvrez une invitation à plonger dans les profondeurs de votre essence féminine pour révéler vos potentiels et votre puissance mais aussi pour dépasser vos blocages et soigner les blessures de votre âme. Selon les tirages, vous pourrez utiliser cet oracle pour obtenir une réponse et trouver une clef d'évolution, dépasser une situation de blocage, guérir votre lignée, développer votre intuition, être à l'écoute de votre corps, replacer les rituels au coeur de votre vie... Découvrez la correspondance entre les plantes, les chakras et les couleurs. Captez l'analogie avec les archétypes féminins. Accompagnez votre guidance à l'aide des huiles essentielles pour profiter de leur puissance olfactive. Exclusif : un tapis d'oracle en velours avec une fleur de vie vous permet de charger vos cartes, huiles essentielles et pierres. Une expérience de guidance puissante pour une transformation profonde.