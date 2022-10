Histoires surnaturelles. Alliances, ruses et stratagèmes entre plantes et insectes

20 histoires incroyables d'alliance, de manipulation et de guerre entre petites bêtes et végétaux, racontées de façon haletante et illustrées par de magnifiques photos. De l'insecte qui utilise une plante aquatique comme scaphandre pour vivre sous l'eau, au champignon pathogène qui ensorcelle son hôte végétal pour fabriquer de fausses fleurs et mystifier ainsi les pollinisateurs, en passant par le coléoptère qui se nourrit de poison pour se rendre indigeste, ce beau livre vous offre 20 histoires stupéfiantes où végétaux et invertébrés dévoilent une extraordinaire palette d'interactions écologiques pour vivre ou survivre.