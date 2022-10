Les voitures des annees 1960

En ce qui concerne l'automobile la décennie des années 60 perpétue le développement amorcé après la Seconde Guerre mondiale et poursuivi pendant les années 50. C'est une époque d'euphorie qui s'inscrit dans les trente glorieuses pendant laquelle tout le monde veut posséder son automobile. Les constructeurs développent leur production faisant preuve d'imagination tant sur le plan technologique que stylistique, La 2 CV, voiture populaire, s'impose sur le marché. Avec un prix très concurrentiel, elle s'adresse aussi bien aux jeunes qu'aux anciens, aux artisans et commerçants qu'aux agriculteurs. La DS Citroën, révolution technologique du milieu des années 50 se perfectionne, Peugeot acquiert une notoriété de fiabilité avec les 203/403 et Renault propose la Dauphine ou la sportive R8 Gordini. De son côté Simca fait un "carton" avec ses Aronde et renforce son catalogue avec la gamme des Vedettes. Les marques étrangères s'imposent avec leurs voitures mythiques, Jaguar Type E et Aston Martin en Grande Bretagne ety Ferrari en Italie. Volksswagen renforce et modernize la production des Coccinelle et Combi en Allemagne. Quand aux marques américaines, Cadillac ou Chrysler, elles sont à l'apogée avec leurs carrosseries exubérantes ornées d'ailerons empruntés au style aéronautique et bardées de chromes. Sur le plan sportif des modèles plus compacts tells que la Ford Mustang ou la Chevrolet Corvette lancent la mode des "Pony Cars".