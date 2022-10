Soulager la douleur avec la pleine conscience. Apaiser et restaurer le bien-être en 8 semaines

Apprendre à mieux vivre avec la douleur et la maladie en 8 semaines grâce à une approche douce, progressive, et accessible à tous ! Certaines personnes souffrent au quotidien ! Et cela devient rapidement insupportable. Vidyamala Burch l'a d'ailleurs expérimenté personnellement suite à une blessure à la colonne vertébrale. C'est pour faire face à cette souffrance qu'elle a conceptualisé le programme Breathworks - MBPM ((Mindfulness-based Pain Management- Gestion de la douleur basée sur la pleine conscience). Se basant sur la pleine conscience et la compassion, les auteurs proposent une série de pratiques simples à intégrer au quotidien pour soulager la douleur chronique, la souffrance et le stress lié à la maladie. En effet, le plus souvent, la douleur s'impose à nous. La souffrance, par contre, peut-être apaisée voire même disparaître. Le programme de huit semaines au coeur de ce livre ne prend que 10 à 20 minutes par jour. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre souffrance disparaîtra. Il est particulièrement efficace pour les principales causes de douleur : problèmes de dos, arthrite, migraine et diabète - mais fonctionne également pour le cancer (et la chimiothérapie associée), les maladies cardiaques, la fibromyalgie, la maladie coeliaque, le lupus, le syndrome de fatigue chronique, le syndrome du côlon irritable, les douleurs du travail et même les acouphènes. Ce livre a gagné le premier prix de la British medical association. Les plus en ligne : audios à télécharger (body scan, ancrage, mouvement mais aussi des pratiques de compassion...) Testimonials : Un livre magnifique et plein de compassion, Mindfulness for Health vous remettra en contact avec la personne extraordinaire que vous êtes déjà (professeur Mark Williams, université d'Oxford). Ce livre propose une approche corps-esprit de la guérison extrêmement efficace et élégante... Hautement recommandé (Jon Kabat-Zinn, PhD, auteur de Full Catastrophe Living et Coming to Our Senses) Dans un monde où la souffrance est grande, ce livre est un cadeau de sagesse et d'aide pratique (Professeur Paul Gilbert, PhD, OBE, auteur de The Compassionate Mind et Mindful Compassion, Derbyshire Healthcare NHS Foundation Trust, Royaume-Uni).