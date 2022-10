Déclin et chute du néolibéralisme. Covid, inflation, pénuries : comment reconstruire l’économie sur de nouvelles bases

Des pistes pour reconstruire l'économie sur de nouvelles bases. Depuis la crise de 2008, la gouvernance des économies est en train de se transformer en profondeur. Les quatre piliers du néolibéralisme - libre-concurrence, stabilité monétaire, ordre social et libre-échange - se trouvent aujourd'hui très affaiblis et les stratégies politiques déployées deviennent inopérantes. La difficile gestion de l'épidémie du Covid-19 et de ses conséquences n'a cependant pas montré de remise en cause de l'idéologie néolibérale. D'une part, ses modèles de management persistent dans les esprits ; d'autre part, les systèmes économiques s'écartent de plus en plus de ce modèle. Cette contradiction doit nécessairement trouver une façon de se résoudre, soit par l'invention d'un néolibéralisme renouvelé, soit par une transformation radicale des modes de gouvernance. Ce livre prolonge l'analyse commencée dans Populisme et néolibéralisme. Il s'intéresse plus spécifiquement au "néolibéralisme microéconomique", au fonctionnement de l'Etat et des organisations privées.