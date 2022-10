Les sites incontournables du patrimoine français

Ce livre présente en une centaine de lieux mythiques de notre pays. Des lieux connus, mais aussi des lieux plus discrets. De la foi des premiers martyrs jusqu'aux mineurs du Nord, des folies des rois jusqu'aux morts de la Grande Guerre, c'est un voyage à travers notre France, tellement riche, tellement belle, tellement surprenante parfois. Le patrimoine est une rencontre, une histoire d'amour et d'affection avec notre passé, notre vécu et notre curiosité. Le patrimoine c'est l'émotion, la surprise, l'étonnement, c'est sortir de nos contingences, de notre cursus pour découvrir un autre monde, une richesse et d'autres valeurs... C'est le royaume de la connaissance, de la beauté et le plaisir d'apprendre, la redécouverte du savoir et de l'histoire de France à travers des grands hommes qui l'ont façonné, Les textes et les photos présentent une rencontre à travers les abbayes, les châteaux, les cités improbables ou bien réelles, les jardins et les vies d'artistes. Les drames ont enfanté l'excellence, la folie le génie, l'ignorance la foi et un constat que de l'enthousiasme naît un pays... Un pays où le savoir-faire et l'exigence font de chaque homme un maillon de ce moment d'éternité