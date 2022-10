Retour de l'enfer , Y a-t-il une vie après avoir été djihadiste ?

Ce livre Témoignage écrit sous la houlette du journaliste Thomas Prouteau (RTL) raconte l'histoire de Gabriel parti au Djihad , revenu et réintégré dans la société française. Est-il possible apres avoir rejoint le Djihad en Syrie avec Omar Omsen , purgé sa peine de prison de réintégrer la société ? L'entrée en radicalisation , la Syrie , la prison et la prise de conscience de Gabriel font de ce document un livre passionnant et interpellant.