L'usine de guimauves

L'album Petit Kiwi licornesque qui défie la surconsommation et prône l'importance de l'écologie ! Alice Bellecorne est très heureuse dans son village de nuages : ses amis et elle font même du toboggan sur les arcs-en-ciel ! Un jour, un certain M. Moustachecorne ouvre une usine de guimauves. Ses sucreries sont si délicieuses que toutes les licornes s'en donnent à coeur joie : barbecues, mariages et soirées guimauves emplissent le quotidien des villageois ! Mais voilà, pour fabriquer ses guimauves, M. Moustachecorne aspire les nuages et fait fondre les arcs-en-ciel. Très vite, Alice se rend compte que son village n'est plus très accueillant, que ce soit pour les animaux ou pour ses habitants. C'est décidé : avec ses amis, elle prévient toutes les licornes de la ville, qui arrêtent de manger des guimauves. Mais alors, c'est à M. Moustachecorne d'être malheureux, puisqu'il ne peut plus vendre ses bonbons. Alice et le fabricant réussiront-ils à trouver une solution qui réjouisse les papilles de chacun tout en préservant la nature dans le village ?