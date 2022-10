Le courage de lire

Lorsqu'elles ont réussi à dépasser le stade de la simple doctrine personnelle, les théories de la lecture ont eu tendance à se séparer en deux programmes de recherche distincts : d'une part, ceux qui ont creusé les aspects les plus abstraits de l'interprétation, et de l'autre, ceux qui ont constitué des réflexions pratiques et des méthodologies plus ou moins spécifiques ou locales. Le présent livre essaie de reconstituer et de prolonger un programme qui a refusé cette séparation et qui propose une réunification fertile de ces deux dimensions de la lecture. Ces enjeux proprement théoriques cachent des questions fondamentales pour toute vie intellectuelle : le courage de penser contre soi-même et celui de s'intéresser avec authenticité, au-delà du narcissisme des petites différences, aux autres et au monde qui nous entoure. Ce livre est destiné à toutes celles et à tous ceux qui retrouvent la question de la lecture et de l'interprétation des textes dans le quotidien de leurs études ou de leur travail. La réflexion épistémologique proposée ici - qui peut paraître par endroits un peu ardue - se veut la plus pratique possible, et surtout applicable. Il s'agit de rejoindre une ambition ancienne des théories consacrées à la lecture - celle de fonder une réflexion solide sur l'interprétation qui soit utile à l'ensemble des sciences humaines et sociales -, et de donner ainsi les moyens, aux lectrices et aux lecteurs, de respecter la complexité des textes, de les prémunir contre des lectures dogmatiques ou prématurément idéologiques. En précisant les niveaux et les modalités des conflits d'interprétation, le livre veut éviter les polémiques stériles et rendre possibles des enquêtes de connaissance rationnelles et fructueuses. A. M.