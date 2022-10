Graine d'empereur

Un joli conte traditionnel chinois qui apprend à l'enfant la valeur du courage et de l'honnêteté... Il y a fort longtemps, le vieil empereur de Chine cherchait un héritier digne de diriger le pays. Pour ce faire, il distribua des graines à plusieurs enfants, leur accordant un an pour les faire pousser. Tous parvinrent à faire grandir une magnifique plante, excepté Peng d'ordinaire très doué dans ce domaine. Mais ce qui semble être un échec ne révélerait-il pas finalement le courage et la vertu du jeune garçon ? La poésie de ce conte traditionnel asiatique rappellera à votre enfant que l'on gagne toujours à être honnête.