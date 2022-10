"Courez, courez, courez, Aussi vite que vous le pourrez, Jamais vous ne me rattraperez ! Je suis le Bonhomme de pain d'épice ! J'ai échappé au bon vieux ! J'ai échappé à la bonne vieille ! J'ai échappé au boucher et à son grand couteau ! J'ai échappé à la vache noir et blanc ! J'ai échappé à la vieille truie pleine de boue ! Je vous échapperai aussi ! Foi de Bonhomme de pain d'épice ! "