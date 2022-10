Après Les étoiles brillent plus fort en hiver, la nouvelle comédie de Noël de Sophie Jomain en poche Rosalie Ernst est formelle, les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Adieu marrons chauds, bredeles et paysages enneigés. A Saint-Barthélemy, petit paradis perdu au milieu des Caraïbes, c'est cocotiers, sable fin et riches propriétaires blasés. Alors cette année, pour son premier Noël loin de son Alsace natale, c'est décidé, elle change tout. Car tout changer, n'est-ce pas la raison pour laquelle elle a accepté de s'installer ici et de travailler pour une agence immobilière de luxe ? Mais entre une boss insupportable, un adolescent sauveteur de tortues sorti de nulle part et un apollon aux abords peu sympathiques, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête... A moins que cet étrange Noël ne se révèle au contraire le plus beau de tous ? D'une plume emplie d'humour, Sophie Jomain nous emmène fêter Noël sous les tropiques et nous offre une comédie romantique surprenante, pétillante et ensoleillée... saupoudrée d'une pincée de magie !