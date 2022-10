50 histoires d'animaux autour du monde

- Des heures de contes à lire et à raconter - Une découverte des traditions d'autres pays et cultures - De très nombreux animaux mis en scène pour pouvoir choisir ses contes Cette anthologie d'histoires d'animaux rassemble des fables, mythes et légendes souvent peu connus sur le thème des animaux, dans des pays à la culture différente de la nôtre et qui ouvrent vers des horizons nouveaux. A côté des très connus Trois petits cochons ou Le vilain petit canard, découvrez Pourquoi la queue de l'hirondelle est fourchue, l'histoire d'Anansi et le python ou encore Comment les poissons volants descendirent-ils d'un arbre ?