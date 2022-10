Rockstars Tome 3 : Angel

Alors que Fallen Angel se lance dans sa tournée mondiale "Corruption" , Halo, leur chanteur, doit faire face à sa nouvelle célébrité, ainsi qu'à ses sentiments intenses pour son compagnon, Viper. Halo a désormais tout ce dont il a toujours rêvé, et un cadeau auquel il ne s'attendait pas : un petit ami. Viper, quant à lui, se retrouve avec la seule chose qu'il n'a jamais imaginé vouloir, mais qu'il s'est surpris à désirer : une relation. Dès le début, ils ont été attirés l'un par l'autre, mais ces deux hommes diamétralement opposés parviendront-ils à vivre un amour durable, ou leur flamme risque-t-elle de s'éteindre ? Angel est le troisième livre de la série Rockstars et doit être lu après les deux premiers. Ce livre conclut l'histoire de Halo et Viper. #MM #musique #groupedemusique --- "Il y a des rencontres délicieuses, pleines de passion et de sensualité intense. L'écriture percutante et dynamique fait de cette histoire une lecture captivante, exactement comme je l'aime ! " - True Loveislovereview (Goodreads) "Deux énormes pouces en l'air de ma part. Hautement recommandé, si vous avez aimé cette série jusqu'à présent ! " - haletostilinski (Goodreads)