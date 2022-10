Diversion Tome 9 : Bénediction

" Tu as peur, ou pas encore ? Tu devrais". Lucky Harrison, agent sous couverture de la lutte contre la drogue et ancien trafiquant, a payé sa dette à la société et mène dorénavant une vie honnête avec l'homme qu'il aime et leur fils. Un vieil ennemi rôde dans l'ombre, menaçant tout ce à quoi il tient. Un témoin décédé. Une tentative d'enlèvement. Un incendie. Tout cela veut dire : "Tu vas payer" . Caché dans les bas-fonds d'Atlanta, avec toujours un coup d'avance sur Lucky, le tueur ne reculera devant rien pour se venger de l'homme qui a déjoué tous ses plans. Mais, si quelqu'un pense pouvoir ôter à Lucky le monde parfait qu'il a créé, cette personne ferait mieux d'y réfléchir à deux fois. #MM #Romance #Suspense #famille --- "Quelle fin incroyable pour une série aussi fantastique ! Je suis très triste d'en voir la fin, mais l'autrice n'aurait pas pu la terminer plus parfaitement". - Shaz (Goodreads)