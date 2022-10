L'amie de ma fille... - Tome 4

A combien de pourcent mon monde et le tien se superposent-ils ? Aux yeux de tous, ma relation secrète avec Koto, une amie de ma fille, semble étrange, bizarre voire même anormale. Mais c'est quoi au juste, "être normal" ? Combien une personne partage-t-elle de valeurs, de principes avec une autre ? Et d'abord, Koto et moi-même, voyons-nous vraiment la même chose, quand nous regardons ensemble un paysage ? Ces sentiments sont comme une bombe à retardement...