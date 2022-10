Looking up to Magical Girls - Tome 05

Moi, c'est Utena Hiiragi et j'adore les magical girls ! En rejoignant l'organisation maléfique qu'elles affrontent, je dois me battre contre mes idoles !! Tandis qu'Enormita se réorganise, je trouve le temps de me ressourcer auprès de ma magical girl préférée et d'aller à la plage... Quoi ? Azur maîtrise une nouvelle transformation ? ! Trop bien !! Ah, mais je dois aussi m'occuper de Kiwi... Je le lui ai promis, après tout...