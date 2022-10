A vos jetons pour un apéro loto des plus fous ! Celui qui complète son carton en premier gagne : simple non ? Et pour rendre le jeu plus excitant, choisissez les cadeaux les plus prestigieux... ou pas ! -90 jetons en bois -48 cartes de loto -1 pochon en tissu -4 verres à shots -1 livret de jeu et de gains