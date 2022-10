Les gens qui ghostent

Ghoster - (vb) de l'angl. ghost qui signifie "fantôme". Forme de violence psychologique qui consiste à disparaître du jour au lendemain, ignorer quelqu'un, ne plus répondre, sans donner aucune explication. La collection "les gens connectés" propose d'explorer les nouvelles modalités de nos relations influencées par internet, les réseaux sociaux et les plates-formes de rencontres. Chaque titre, dans l'échange qui naît entre le texte et l'image, explore les différentes facettes d'un mot nouvellement répandu dans l'usage, et le phénomène qu'il désigne. Dirigée par Camille Bloomfield, cette série constitue le versant poétique et léger des nombreux essais parus ces dernières années sur les nouvelles formes de la rencontre amoureuse et de la sociabilité numérique. Un petit livre confectionné avec soin, fait main et numéroté. Fabriqué à partir de papiers haut de gamme et assemblé par une reliure écolière, sans colle.