Le Gypsy Club Tome 3 : La princesse

Quand une star d'Hollywood débarque en ville pour tourner un film sur le meurtre d'une personne chère à son coeur, Presley Marks est loin d'être ravie. Et, maintenant, la coqueluche d'Hollywood s'est mis en tête de la séduire... Il ne manquait plus que ça ! Presley Marks est devenue un cliché ambulant : la future mariée plaquée le jour J. Dans sa robe blanche, elle doit annoncer à ses amis et sa famille que son fiancé a oublié le mariage, du moins d'après le message qu'il lui a envoyé. Furieuse et humiliée, elle se réfugie dans sa routine monotone. Travailler au garage de Clifton Forge n'est peut-être pas très glamour, mais au moins, ça n'attire pas l'attention. Enfin, jusqu'à l'arrivée de Shaw Valance. Le célèbre acteur chouchou d'Hollywood tient le premier rôle dans un film inspiré du véritable meurtre qui a eu lieu en ville. Quand il n'est pas en tournage, Shaw traîne au garage où les mécaniciens construisent sa moto sur mesure. Son sourire ravageur est agaçant au possible. Alors qu'il était censé repartir une fois le film en boîte pour retrouver sa vie ultra chic, voilà qu'il achète la maison à côté de celle de Presley. Mais Shaw risque de regretter cet achat lorsque l'ex-fiancé de Presley fait son retour, soufflant sur les braises d'une ancienne guerre entre vieux rivaux qui pourrait bien réduire leurs deux maisons en cendres. #EnemiesToLovers #Acteur #Mécanicienne #Sexy #Bikers #ExBoyfriend