Usbek et Rica n°37 : L'adieu au corps ' / Réchauffement climatique : + 3°C comment s'adapter ' - oct 2022

Au programme de ce nouveau numéro : Dossier principal : Comme l'avait vu l'anthropologue David Le Breton dès la fin des années 1990, nous avons tendance à fuir notre enveloppe corporelle naturelle, encombrante et frustrante, mais moins en l'augmentant (modèle cyborg) qu'en l'abandonnant sans forcément en avoir conscience (modèle avatar). Finira-t-on comme dans le film Ready Player One, le casque de VR vissé sur la tête pour fuir une réalité trop déprimante (guerre, réchauffement, etc.) ? Deuxième dossier : Réchauffement climatique : + 3°C, comment s'adapter ? Et en complément, un grand entretien avec Antoine Bello, un reportage sur les mennonites au Belize, une enquête sur l'espéranto comme langue universelle, etc.