Une présentation des principales thématiques et références sur le thème de la liberté, au programme de terminale en philosophie et du CAPES de philosophie. Cette synthèse aborde la notion de la liberté en étudiant les principales problématiques et en présentant les références essentielles sur le sujet. L'auteur propose une étude en trois parties : 1/Les fondements métaphysiques : liberté et nature humaine ; liberté et nature ; liberté et esprit. 2/ Liberté d'agir et liberté de penser : la portée morale et politique ; volonté et désir ; la responsabilité. 3/ Liberté et culture : la question du loisir.