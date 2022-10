L'Oracle de Brocéliande. Le livre et le jeu de 53 cartes

Bienvenue dans la magie de Brocéliande ? ! A la fois programme de développement personnel, support de méditation et de soin (grâce notamment aux associations en lithothérapie), cet oracle créé par Chloé Toile vous permettra de mettre en lumière vos qualités personnelles et vos valeurs spirituelles. Egalement outil de divination, l'oracle de Brocéliande saura répondre à vos questionnements, qu'ils soient d'ordre général, professionnel ou sentimental. Alors laissez la forêt de Brocéliande et la légende arthurienne vous guider vers votre propre quête du Graal !