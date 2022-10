Mon chat à tout faire est encore tout déprimé - Tome 3

Depuis qu'elle a intégré son entreprise, Saku a toujours trouvé une excuse pour échapper au voyage entre collègues, mais cette année, pas moyen d'y couper. Evidemment, son chat Yukichi reste à la maison. Comment va-t-elle survivre une nuit et deux jours sans les repas de Yukichi et sa présence chaleureuse à ses côtés pour dormir ? ! Même s'il ne le montre pas, Yukichi est lui aussi affecté par le départ de Saku... Pour ce superchat des tâches ménagères et sa maitresse nonchalante qui n'ont jamais été séparés aussi longtemps, la nuit sera longue.