Touhou: forbidden scrollery Tome 5

Les clients ne cessent d'affluer, qu'ils soient humains ou non l C'est dans la librairie Suzunaan que travaille Kosuzu Motoori, grande amatrice dey : lisais et de grimoires démoniaques. Peut-être est-ce justement à cause de son amour immodéré pour l'occulte qu'une étrange rumeur se répand dans les terres illusoires ? !