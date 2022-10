Shikimori n'est pas juste mignonne - Tome 6

Le tournoi sportif de l'école arrive enfin à son terme. Izumi et Shikimori se rendent au parc d'attractions pour un rendez-vous palpitant, et passent du temps en famille... Au fil de tous ces bons moments, l'automne se teint aux couleurs de l'amour... Le souhait de la plus classe des petites copines va-t-il enfin se réaliser ? !