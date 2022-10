Le Grand Quiz Manga. 460 questions et défis pour mettre votre culture manga à l'épreuve

460 quiz et défis pour tester votre culture manga ! - 400 questions divisées en 4 catégories : Manga, Animé, Culture manga, Genius. - 60 défis répartis en 3 catégories : Mots interdits, Dessinez ou mimez, En un mot ou fredonnez. - De 2 à 8 joueurs - Des cartes bonus - 1 plateau de jeu - 1 livre contenant les règles du jeu et l'Abécédaire des grands classiques de la culture manga Testez votre culture manga avec vos amis en parcourant le plateau de jeu ! Répondez aux questions, remportez les défis et atteignez la tête du dragon avant les autres pour remporter la partie. Utilisez vos cartes Manga Powaa à bon escient et évitez les mauvaises réponses. Spécialiste ou néophyte, chacun a sa chance !