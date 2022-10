Meya Daeblone Tome 2 : Antipasti

Il ne faut jamais énerver une démone de la Gourmandise ! Trois mois après avoir résolu l'affaire du meurtre de mon ancien client, voilà que mon actuel protégé, Raphaël, est pris pour cible. Au lieu de me laisser veiller sur lui, ce jeune chanteur refuse que je prenne des risques pour lui. On aura tout vu ! Entre notre différence d'âge et de nature, il ferait bien de ne pas s'interposer. Quand les attaques s'aggravent, Sylvien m'annonce qu'une enquête est ouverte pour découvrir le coupable. Une nouvelle fois, il veut que j'en fasse partie. Malheureusement, le retour de Nathan, qui avait disparu des radars, déclenche de violentes crises en moi, que je peine à contrôler. Entre mes hormones, cette bête qui ne demande qu'à sortir et un ennemi bien plus redoutable que le précédent, vais-je réussir à contenter ma faim tout en évitant une tragique fin à Raphaël ? #Humour #Enquête #Magie #RomanceMF #UrbanFantasy #Démons #Sexy #Anges