Robin Page Tome 1 : Apprivoiser les démons, niveau débutant

Découvrez la nouvelle série d'Annette Marie, dans le même univers que Tori Dawson ! Toute sa vie, Robin s'est tenue à l'écart du monde magique... jusqu'à ce qu'elle tombe sur le démon le plus meurtrier de l'univers dans la cave de son oncle... Règle numéro un : ne pas regarder le démon. Quand je suis me suis installée chez mon oncle, je m'attendais à ce que lui et sa famille soient comme moi : des enchanteurs marginaux qui ne pratiquent pas la magie. J'avais raison pour la partie enchanteurs, mais tort sur tout le reste. Règle numéro deux : ne pas écouter le démon. Mon oncle a choisi un pouvoir bien plus létal. Il invoque des créatures de l'ombre dans notre monde, les force à accepter un contrat de servitude et les vend au plus offrant. Et je suis censée faire comme si je ne savais pas que c'est illégal et terriblement dangereux. Règle numéro trois : ne pas parler au démon. Tout ce que j'avais à faire, c'était de ne pas m'en mêler. Faire comme si je n'avais pas trouvé le cercle d'invocation au sous-sol. Comme si je n'avais pas remarqué la sombre créature qui y est captive. Comme si je n'avais pas désobéi aux règles. Mais j'ai désobéi, et maintenant, c'est trop tard. #UrbanFantasy #Romance #SlowBurn #Démons #Action #Humour --- "J'adore ce livre ! C'est différent de la série Tori Dawson, mais on retrouve facilement le style d'Annette Marie qui fait tout le charme de ses textes et les rends si originaux et agréables à lire ! " Lectrice GoodReads "Annette Marie a encore frappé ! Vous devez lire ce livre, qui que vous soyez, il est exceptionnel et, entre magie, humour et action, tout le monde y trouvera son compte ! " Lectrice GoodReads "Ce livre est super sympa ! Drôle, de l'action à toutes les pages... impossible à reposer une fois ouvert ! " Lectrice GoodReads