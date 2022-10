SCULPTURES, 30 ans de création. 30 ans de création

Emmanuel Michel nous présente dans cet ouvrage 30 ans de sculptures inspirées essentiellement de ses voyages à travers le monde mais aussi tirées de sujets mythologiques ou imaginaires. Modeleur avant tout, il travaille l'argile et le plâtre mais taille aussi le bois et la pierre. Ses portraits coulés en bronze, habillés de métal de récupération, occupent l'espace avec une incroyable légèreté. Ils caractérisent une grande part de son identité et se trouvent ici largement documentés. Avec ses études préparatoires, ses dessins, les vues d'atelier et les mises en situation des sculptures, ce livre nous entraîne de façon vivante au coeur de sa création réaliste, parfois onirique, toujours humaine. In this book, Emmanuel Michel reveals 30 years of sculptures mainly inspired by his travels worldwide but also based on mythological or imaginary subjects. A modeller above all, he works with clay and plaster but also carves wood and stone. His portraits cast in bronze, clothed in recycled metal, occupy the space with an incredible lightness. They characterise a large part of his identity and are widely documented in this publication. With his preparatory studies, his drawings, the views of the workshop and the setting of the sculptures, this book leads us vividly into the heart of his realistic, sometimes oneiric, yet always human creation.