Game of Familia Tome 4

En accord avec le plan élaboré par Sasae, Manako et les " Bloody Children " se lancent dans une féroce compétition pour le trône. Pendant ce temps, Sasae et sa petite soeur par alliance, Hinana, profitent de l'agitation pour s'infiltrer et tenter de briser le sceau qui bloque la magie. Mais le roi de Daba, qui aurait dû se trouver dans l'arène, apparaît soudainement devant Hinana ! Au même moment, dans l'arène, Manako a formé une équipe avec la princesse Dakite et toutes deux entament une lutte sur plusieurs tableaux pour faire revenir l'ordre à Daba... Ce combat à mort désignera le nouveau roi... Le plus fort contre le plus fou... Le grand clash !