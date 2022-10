Demon Lord, Retry! - Tome 3

Akira Ono est coincé dans un monde alternatif sous les traits du personnage de jeu vidéo Seigneur démon. En attendant de trouver le moyen de rentrer chez lui, il décide de s'établir un siège dans ce nouveau monde et jette son dévolu sur une bourgade de campagne. Il invoque donc un nouvel associé et, avec l'aide des jolies habitantes, crée une station thermale et un hôpital afin de développer le village.