Guide des champignons en Berry

Pour certain, les champignons sont une énigme. Mycologue passionné, Richard Bernaer les observe et les étudie depuis plus de quarante ans. Avec ce Guide, il rassemble les champignons, comestibles et toxiques, que l'on trouve fréquemment dans le Berry. Les 53 fiches d'identification proposées se composent d'une chronique scientifique et sensible du champignon, dans le lieu et l'actualité? de sa poussée. Elles sont enrichies de photos prises dans l'intimité? des sous-bois, de tableaux permettant la comparaison des espèces proches ou prêtant à confusion, pratiques pour les mycologues en herbe ! A cela s'accompagnent une réflexion inédite sur le toxique en mycologie et un résumé sur les intoxications et syndromes pour rester à l'affût. Le désir de champignons, c'est aussi un désir de forêt pour contempler, cueillir ou flâner au fil de dix balades et leur itinéraire. Que vous soyez passionnés, gourmands, promeneurs ou tout simplement curieux, cet ouvrage est le parfait compagnon pour découvrir les richesses qui jalonnent les sols du Berry.