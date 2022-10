Artisans de la mer. En Normandie

Patrice Olivier, photographe, est parti à la rencontre d'artisans de la mer. Pour vous faire partager leurs métiers, leurs passions, il a vécu ces rencontres au rythme de leurs activités dans les bateaux et sur l'estran. Comme pour Le Cabas normand, A la rencontre des producteurs en circuits courts et Artisans de l'Orne, il a fait le choix de la photo en noir et blanc pour une interprétation plus personnelle et plus engagée. Cette approche lui permet de privilégier l'humain, son savoir faire et la précision de ses gestes. La Normandie est une région riche en activités maritimes. Patrice Olivier a fait le portrait de 12 marins-pêcheurs, 5 éleveurs marins et 4 pêcheurs à pied pour illustrer cette diversité.