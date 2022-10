Konosuba : Sois Béni Monde Merveilleux ! - Tome 11

Kazuma et Iris ont échangé leurs corps ! Si leur première réaction est de se dire " Mon dieu ! C'est une catastrophe ! ", étrangement, l'un comme l'autre semblent rapidement apprécier d'incarner un autre personnage, et, en attendant de reprendre possession de leur vrai corps, décident de ne rien dire et de profiter d'être dans la peau de l'autre... O Kazuma... Toi qui es devenu Iris, tu sais ce qu'il te reste à faire, mh ? !