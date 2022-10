Apéro Mikado

Envie d'animer votre soirée ? Testez votre adresse autour d'une partie de Mikado géants ! Remplissez les shots et déployez le jeu. Recettes de shots et gages à gogo attendent les plus maladroits ! Dans ce coffret : -1 jeu de Mikado géant -6 shots en verre -1 livre de gages et de recettes de shots au whisky, rhum, téquila, gin ou vodka, des plus fruitées au plus piquantes, pour une soirée déjantée !