Mon tea time so British. 1 belle tasse, 1 bon thé, 1 roman anglais : tout est parfait !

Quand sonne l'heure du thé, sortez votre plus belle tasse et dégustez de délicieux biscuits so british ! Dans ce coffret : -1 jolie tasse en céramique -1 emporte-pièce Lady cuivré, pour façonner vos biscuits à la mode anglaise - 1 livret de recettes à déguster à l'heure du thé