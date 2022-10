La perspicacité d'un chien

" Un petit cerveau ! dit-on, comparé au nôtre. Certes. Mais lui ne s'encombre pas de futilités, d'analyses, de calculs, ni de jugements. Il ressent et perçoit clairement ce que nous mettons parfois des heures, voire des jours à capter. Là où l'homme a tout à apprendre, pour l'animal, c'est inné. Nous avons besoin de lire une carte routière pour retrouver notre chemin, pas lui. Des études en psychologie nous sont nécessaires pour discerner le comportement humain, pas à lui. Dès le premier regard il sait à qui il a affaire. De coeur à coeur, il comprend et ressent tout. Plus qu'un compagnon complice de l'homme, il est une complémentarité sans faille. En tenir compte est une expérience exceptionnelle. La taille d'un chien ne présume pas de son intelligence et de sa capacité de discernement. Un Yorkshire n'a rien à envier à un Terre-Neuve ".