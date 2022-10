Notre douleur n'effacera pas leur faute

Le livre confession d'Eric Verhaeghe dans lequel l'auteur rend hommage aux victimes de la tyrannie sanitaire. "Ceux qui ont banni les non-vaccinés en les traitant d'irresponsables, en les accusant parfois d'être à l'origine de l'épidémie, de coûter trop cher, d'être des enfants capricieux, tous ceux-là doivent être confrontés à leurs responsabilités. Oui ou non ont-ils poussé à recevoir des vaccins dangereux ? Oui ou non ont-ils été corrompus par les laboratoires pharmaceutiques ou par les défenseurs d'un nouvel ordre mondial autoritaire, voire totalitaire, enclin à surveiller tout le monde et à n'autoriser personne à penser librement ? Oui ou non ont-ils broyé des destins en suspendant à tour de bras, en excluant, en organisant des ghettos ? Oui ou non ont-ils fait offense à la liberté, le plus sacré et le plus naturel de nos droits, en "déclassant" les non-vaccinés non pour protéger les vaccinés, mais pour les convaincre de se laisser vacciner afin de "retrouver" une vie normale ? A chacune de ces questions, il faut répondre comme un jury populaire. Si un accusé est reconnu coupable de l'ensemble des chefs d'accusation, il faut en tirer les conséquences...". Par l'auteur de "Le Great Reset, mythes et réalités – Suivi du dictionnaire critique du Great Reset". Editions Culture & Racines (mars 2021).