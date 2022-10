Revue Like n°10 : Boris Mikhaïlov, l'Ukrainien rebelle - Automne 2022

Pour ce numéro nous avons choisi les photographes dont les livres sont remarquables, surprenants, attrayantsâ! Et aussi ceux qui feront l'actualité dans les semaines à venir. Comme toujours, nous célébrons les photographes en racontant leur parcours, leurs attentes et leurs réflexions sur le monde. Sans oublier de publier leurs images. A noter : les femmes photographes sont majoritaires dans ce numéro. LIKE la revue est avant tout un moment de lecture, de détente et de découverte.