Le TESTE 47 (automne 2022) est un numéro qui fait la part belle à la faune des cervidés, comme le veut à la fois l'oeuvre et le patronyme de l'artiste invitée : Dominique Cerf. Au sommaire, des univers poétiques singuliers aux formes et approches différentes et complémentaires. TESTE continue de privilégier les écritures singulières et la libre pensée poétique.