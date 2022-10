Sauver ou vivre. Histoire d'un homme

La vie de Cédric bascule quand il apprend que sa femme a un cancer du sein. Comment vivre avec les marques que la maladie laisse pour toujours ? Comment vivre avec cette femme qui a changé tant intérieurement que physiquement et qu'il ne reconnaît plus ? Céline Dessaigne est sexothérapeute et accompagne en cabinet libéral près de Lyon des femmes, des hommes, des couples, vers un mieux-être intime et relationnel. Elle décrit avec justesse la vie après la maladie, le quotidien de ce couple qui doit tout recommencer. Un roman qui interroge sur le désir, la culpabilité et l'amour.