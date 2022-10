Quelque part en Orient, deux adolescents, Aylan et son frère Saphir, sont obligés de quitter leur pays. Pour quelle incertaine Terre promise ? Roman d'apprentissage et humaniste, Par-delà nos frontières raconte un long voyage, parfois violent, parfois lumineux, mais aussi une odyssée intérieure : celle du passage vers l'âge adulte, quand autour de soi tout bascule. Un récit juste est poignant, brûlant d'actualité, qui entraîne, interroge et émeut.