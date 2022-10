Chroniques d'Abba - livre 2. Philéa

Je m'appelle Philéa, j'ai quatorze ans, j'ai grandi dans le Comté de Sagesse et un jour je régnerai sur mon peuple. Ma vie semblait toute tracée, mais alors que mon apprentissage dans la cité du Roi Abba venait de débuter, une terrible nouvelle me rappela sur mes terres. Le Comté avait été attaqué et un mal sombre et mystérieux l'imprégnait depuis lors. Comment imaginer que ces événements seraient le point de départ d'une quête à laquelle je n'étais pas préparée ? Une quête qui remettrait en cause tout ce que je croyais acquis : Ma propre légitimité et l'existence même de mon pays.