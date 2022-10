Psychanalyser le pas-comme-tout-le-monde. Essai de clinique psychanalytique

L'auteur interroge une déclaration tardive de Lacan lorsqu'en 1978, leçon tirée de Joyce, il assène : "Tout le monde est fou, c'est-à-dire est délirant". Raison de plus alors, pour l'auteur, d'interroger et de psychanalyser ce qu'il appelle le "pas-comme-tout-le-monde" , autrement dit le pastout qu'il y a dans tout dire analysant et qui concerne le symptôme, dans sa particularité. C'est le pastout de cette particularité qui est à psychanalyser. C'est pour autant qu'une psychanalyse éveille à cette particularité du symptôme que Lacan fait du réel de ce dernier, Joyce ayant coupé le souffle du rêve, la voie royale de l'inconscient.