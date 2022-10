Justice ! Par un officier d'artillerie de l'armée de Paris

Rescapé de la Semaine sanglante, c'est en exil à Londres que P. F. Borgella, aide de camp de Rossel pendant la Commune, rédige l'un des textes les plus puissants sur les horreurs de la répression et des crimes de l'armée versaillaise et du gouvernement de Thiers. Des pages écrites à chaud pour que Justice soit rendue aux victimes de la barbarie bourgeoise, et pour que les vérités ne soient elles aussi ensevelies dans les charniers de l'Histoire. "Quand nous en avions un tas, de ces voyous, que l'on trouvait dans les greniers et les caves, on creusait pour eux, un énorme trou de 5 mètres de diamètre, sur 1 mètre 60 c. de profondeur. "Nos gendarmes, alors, les poussaient à coups de crosse dans le trou, où ils en empilaient tant qu'il en pouvait tenir. Puis, reculant de deux pas, ils faisaient feu à volonté dans le tas. "Tant que ça grouillait, nous tirions. ". .