"L'Amour libre" reprend trois textes de fiction écrit par Alexandra Kollontaï : un roman, "Les Amours des abeilles travailleuses", et deux nouvelles, "Les Soeurs" et "Trois Générations". Paru pour la première fois en 1923, "Les Amours des abeilles travailleuses" constitue une réflexion sur l'amour et la conjugalité dans une Russie marquée par la révolution d'octobre 1917. L'héroïne, Vassilia, peine à concilier son amour passionné pour son mari, son rôle d'épouse et son engagement politique dans le nouveau monde qui se dessine autour d'elle. Les nouvelles "Les Soeurs" et "Trois générations" font également le récit de la vie amoureuse et sexuelle de femmes russes, proposant une réflexion nouvelle sur les conditions de leur émancipation dans un contexte de révolution prolétarienne".