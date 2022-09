Les sept reliques. tome 2 : La bouche de l'enfer 2022

Cordélia et son équipe possèdent la première Relique. Apprendre à s'en servir est une autre paire de manches. Ils accostent maintenant l'Aridéa, le continent natal de son père, afin de trouver la deuxième. Hélas ! Le temps joue contre eux et ils sont toujours recherchés par les plus influentes Maisons de l'Alkymia. Soleil ardent, bêtes sauvages, milices nobiliaires, esclavagistes et volcans en éruption seront autant d'obstacles qui se dresseront sur la route de la jeune héroïne et de ses amis, pour les empêcher de neutraliser le monstrueux Entropia. Pourquoi n'est-il jamais simple de sauver le monde ?